Москва, 9 марта, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили населенный пункт Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь Донецкой Народной Республики», — отметил он.

Генерал добавил, что ВСУ потеряли за сутки на этом направлении более 145 военных, боевую бронированную машину, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Российские военные нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Фёдоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив в ДНР.

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