Вашингтон, 9 марта, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан американской команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской и двумя сыновьями провел фотосессию на фоне трофеев из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

AP/TASS Александр Овечкин

Материалы о том, как проходила съемка семьи, выложила 8 марта супруга хоккеиста в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Они стояли среди кубков, при этом на детей надели куртки с символикой команды, за которую выступает их отец.

Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, девять раз получал приз «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер, трижды завоевывал кубок «Тед Линдсей Эворд» как самый выдающийся хоккеист сезона, столько же раз его награждали призом «Харт Трофи» за наибольший вклад в успехи команды в НХЛ. Он также получил награду «Арт Росс Трофи» за наибольшее количество очков за сезон, набранных за голы и результативные пасы.

Как передавало ИА Регнум, Овечкин приблизился к рекорду легендарного канадца Уэйна Гретцки — 894 шайбы, заброшенные в регулярных чемпионатах. На счету российского спортсмена 885 голов. Крайнюю шайбу он забил 7 марта, играя против «Нью-Йорк Рейнджерс», и прокричал после этого по-русски «Да!».

По прогнозу НХЛ, Овечкин сможет побить рекорд Гретцки 11 апреля в домашнем матче с командой «Каролина Харрикейнз». Но с учетом среднего коэффициента забитых им голов за карьеру 0,6, возможно, что он преодолеет планку 14 апреля на домашнем поле в игре против «Коламбус Блю Джекетс».