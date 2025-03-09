Ханой, 9 марта, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Власти Вьетнама приняли резолюцию, согласно которой для граждан России до 15 марта 2028 года продлевается безвизовый режим. Об этом 9 марта сообщил портал NhanDan со ссылкой на официальный документ.

LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

Резолюция также распространяется на граждан Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Приезжие из этих государств смогут пребывать на территории Вьетнама до 45 дней. При этом страна исключила из списка Белоруссию.

Уточняется, что туристы также могут оформить электронную визу на специальном портале. С ней путешественники имеют право находиться во Вьетнаме до 90 дней.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня президент РФ Владимир Путин говорил, что граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе. Аналогичное решение ранее приняли власти Вьетнама, заявил глава государства в ходе встречи с выпускниками советских и российских вузов в Ханое.