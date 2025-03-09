Вашингтон, 9 марта, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 9 марта сообщается на сайте турнира.

David Zalubowski/AP/TASS Валерий Ничушкин

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» Ничушкин набрал четыре очка. Он забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Встреча завершилась со счётом 7:4.

Второй звездой признан форвард «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос, который в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ) забросил все три шайбы команды, включая победную в овертайме.

Третьей звездой стал форвард «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук. На его счету дубль во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ).

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Ничушкин забросил шайбу в ворота «Миннесоты Уайлд». Этот гол стал для него первым с начала года. До этого он больше двух месяцев не выходил на лед из-за травмы.

24 февраля российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Он оформил хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз», который завершился со счетом 7:3.