Николаев, Украина, 9 марта, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Специалисты из Дании вывозят из Николаева документы с секретными советскими разработками в области судостроения. Об этом стало известно 8 марта.

Мария Дмитриенко/ТАСС

Отмечается, что представители бизнеса из Дании и других стран Скандинавии намерены использовать исследования и чертежи в собственном производстве. Сами же секретные разработки хранились на Украине в архивах и не были никому интересны, кроме иностранцев.

«Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева», — рассказал «РИА Новости» источник в пророссийском подполье.

В подполье уточнили, что скандинавские специалисты также контролируют работу всех судостроительных предприятий в Николаеве и в последнее время стали часто посещать стоящий там крейсер «Украина», возможно, для организации своего штаба внутри.

«Именно представители скандинавских стран были ранее замечены у крейсера «Украина», — подтвердил источник, добавив, что иностранцы интересовались его состоянием и устройством.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к США с призывом отправить свои войска на Украину «для поддержания мира». Она сослалась на статью устава НАТО о коллективной обороне и призвала действовать, если Москва «сделает хоть один» шаг, противоречащий договоренностям. Она также заявляла, что мир на Украине будет опаснее, чем продолжение конфликта.

2 февраля посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что возобновление контактов России с Данией по вопросам безопасности на сегодняшний день невозможно. Он также напомнил, что страна разорвала все контакты с российской стороной, и как страна НАТО и союзник США она предпринимает любые действия с оглядкой на Брюссель и Вашингтон.