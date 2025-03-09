Москва, 9 марта, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Злоумышленники начали использовать новый способ обмана, во время которого мошеннические звонки совершаются с телефона жертвы. Об этом 9 марта сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ведомстве объяснили, что мошенники при помощи вредоносной программы получают доступ к абонентскому номеру жертвы. Затем они начинают совершать с него мошеннические звонки. Отмечается, что доступ к номеру злоумышленники могут получить, например, если человек перейдет по вредоносной ссылке.

В МВД призвали быть внимательными и не устанавливать программы по просьбе незнакомых лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта стало известно, что мошенники обманом выманили 10 млн рублей у артистки театра «Русская песня» Анны Ишутиной. Аферисты подделали голос исполнительного директора артистки с помощью искусственного интеллекта.

Президент РФ Владимир Путин 5 марта заявил, что сейчас телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Он назвал интересной инициативу председателя СК РФ Александра Бастрыкина считать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта для мошенничества.