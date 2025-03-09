Шебекино, Белгородская область, 9 марта, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Мужчина получил ранения в Шебекино Белгородской области от сдетонировавшей рядом с ним мины. Об этом 9 марта рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В городе Шебекино мужчина пострадал от сдетонировавшей рядом мины «колокольчик». Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в скором времени раненого переведут в городскую больницу № 2 в Белгороде для дальнейшего лечения. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения ног.

По словам Гладкова, на территории домовладения пострадавшего выбило окна в жилом доме и посекло осколками легковой автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября гражданский автомобиль с двумя мужчинами подорвался на мине в закрытом селе Старый Хутор Белгородской области. В результате один мирный житель получил минно-осколочное ранение руки, но отказался от медицинской помощи.