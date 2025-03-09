Москва, 9 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что верит в скорое возвращение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию.

Александр Казаков/РИА Новости Кирилл Дмитриев

Дмитриев поздравил российского бойца Магомеда Анкалаева с победой над бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 313, который прошёл в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе.

«Верю, что скоро мы сможем возобновить соревнования UFC в России», — написал он в соцсети Х.

РФПИ и ряд международных соинвесторов являются партнерами UFC Russia и с 2018 года развивают индустрию смешанных единоборств в России.

Как сообщало ИА Регнум, Анкалаев победил Перейру в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов, и по его итогам все судьи отдали победу россиянину, счет — 49:46, 48:47, 48:47. Таким образом, он стал пятым чемпионом UFC из России и первым в полутяжелом весе.

При этом президент UFC Дана Уайт выразил недовольство титульным поединком между Анкалаевым и Перейрой. Он подчеркнул, что ожидал большего.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Уайту пора приехать в Дагестан, чтобы узнать секрет непобедимости местных бойцов и посмотреть, как растут чемпионы.