Беэр-Шева, Израиль, 9 марта, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Археологи при раскопках в районе древнего израильского города Мегиддо (греческое название Армагеддон) нашли следы присутствия египетской армии, подтверждающие описанную в Библии битву, в которой погиб последний праведный иудейский царь Иосия. Об этом сообщила газета Haaretz.

Juergen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Основную часть Мегиддо раскопали в 1920-х годах, но только недавно было обнаружено здание, где нашли большое количество черепков египетской керамики. Было установлено, что они относятся к VII веку до н. э.

«Когда мы открыли коробки с находками с раскопок в моей лаборатории, я сказал своим студентам поставить египетскую керамику на столы, и стол за столом заполнялись. Количество египетских сосудов вдвое, а то и втрое превышает количество, найденное во всем Леванте за тот период», — рассказал доктор Ассаф Клейман из Университета Бен-Гуриона.

Это были остатки не изысканной, а простой посуды. Поскольку маловероятно, что местное население внезапно перешло на импортную дешевую посуду, ученые предположили, что черепки остались в результате многолетнего пребывания в городе египетских солдат. Это подтверждает, что город в древности был завоеван Египтом, говорится в статье, опубликованной 3 марта.

Согласно Ветхому завету, Иосия жил в VII веке до н. э. Он погиб при Мегиддо (Армагеддоне), когда вышел против армии фараона Нехо II, двигавшейся через Иудею на битву с Ассирией.

В Новом завете Армагеддон также упоминается как место, где пройдет последнее сражение между силами добра и зла перед концом времен. Армагеддоном также начали называть саму эту битву, кроме того, слово стало синонимом конца света.

Как передавало ИА Регнум, ранее археологи сделали открытие, пролившее свет на местонахождение Ноева ковчега. Исследования проходят в районе деревень Тельчекер и Узенгили в провинции Агры на востоке Турции. Там с помощью георадаров обнаружили под землей искусственную конструкцию в виде корабля. Установлено, что человеческая деятельность в регионе была между 5500 и 3000 годами до нашей эры. По времени это совпадает с предполагаемым временем Всемирного потопа.