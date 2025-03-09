Москва, 9 марта, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Массовая автомобильная авария произошла на Московской кольцевой автомобильной дороге, из-за которой движение на части МКАД оказалось заблокировано. Об этом 9 марта сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Константин Михальчевский/РИА Новости

«На внутренней стороне 37-го км МКАД (в районе съезда № 38) произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении ведомства.

В транспортном департаменте отметили, что информация о пострадавших уточняется. Водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

2 февраля массовая авария с участием нескольких автомобилей произошла на МКАД. Инцидент произошел на 36-м км автодороги перед съездом № 35А. На место происшествия приехали сотрудники оперативных служб города. Авария незначительно затруднила движение на МКАД.

Как передавало ИА Регнум, 3 января массовое ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 68-го км МКАД. Авария затруднила движение на 3,5 км. О пострадавших не сообщалось.