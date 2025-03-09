Вашингтон, 9 марта, 2025, 12:26 — ИА Регнум. США нарастили импорт российского палладия в январе более чем в пять раз. Об этом заявило «РИА Новости» 9 марта со ссылкой на данные американской статистической службы.

ИТАР-ТАСС/Павел Смертин

Отмечается, что объем поставок вырос до $84,8 млн, что стало максимальным показателем с октября 2024 года, когда Вашингтон приобрел российский палладий на сумму $202,6 млн.

По данным за январь, РФ стала вторым крупнейшим поставщиком палладия для США. На первом же месте оказалась ЮАР — в январе общая сумма экспорта составила $91,9 млн.

Палладий представляет собой ключевой компонент компьютерных чипов и каталитических нейтрализаторов для автомобилей, его также активно используют в медицине, ювелирном секторе и химической промышленности.

Как передавало ИА Регнум, в ноябрь агентство Bloomberg заявило, что Белый дом пытается заставить страны Евросоюза ввести эмбарго на добываемые в России палладий и титан. Авторы публикации отметили, что эти металлы являются стратегически важным сырьем для европейских стран. При этом, по данным издания, сами США не торопятся отказываться от них.

Также в октябре агентство писало, что европейские страны с осторожностью относятся к прекращению поставок этих металлов. Уточнялось, что Евросоюз опасается взбудоражить мировые рынки и нарушить свои собственные цепочки поставок.