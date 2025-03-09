Каменка-Днепровская, Запорожская область, 9 марта, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Беспилотники украинских формирований нанесли удары по больнице и нерабочей вышке сотовой связи в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, расположенном около линии боевого соприкосновения. Об этом 9 марта сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В период времени с 01:00 мск по 05:00 мск по территории Каменско-Днепровской больницы было осуществлено четыре атаки неустановленных БПЛА, предположительно, дронов-камикадзе. В результате атаки осколочные повреждения получили фасад хирургического отделения, аптека, приемный покой и автомобиль», — привел сообщение администрации ТАСС.

Уточняется, что также около 10:00 мск дрон-камикадзе нанес удар на территории района электрических сетей, в результате чего получила повреждения нерабочая вышка сотовой связи. Помимо этого, в городе был найден неразорвавшийся боеприпас, к которому направили команду взрывотехников.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 марта в Воронежской области обломки сбитого украинского дрона выбили стекла в жилом доме. По словам губернатора Александра Гусева, в результате атаки никто не пострадал.

В ночь на 9 марта силы противовоздушной обороны армии России сбили 88 украинских БПЛА над территорией восьми регионов РФ. Из этого числа 52 беспилотника сбили над Белгородской областью, 13 — над Липецкой областью, девять — над Ростовской областью и восемь — над Воронежской. Еще три дрона ликвидировали над Астраханской областью и по одному — над Рязанской областью, Кубанью и Курской областью.