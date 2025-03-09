Санкт-Петербург, 9 марта, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступает решительно против расизма и поддерживает полузащитника команды Вендела и всех, кто сталкивается с проявлениями расизма. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 9 марта на сайте команды.

Анна Мейер/ФК Зенит/ТАСС Вендел

«Нет расизму, нет оскорблениям на расовой почве, нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта», — заявили в «Зените».

Отмечается, что в команде играют высококлассные футболисты с разных концов планеты, говорящие на разных языках и представляющие разные культуры, но все бьются за клуб и город, который называют своим домом.

«Мы не допустим, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта «Зенит» одержал победу над «Факелом» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Во втором тайме Вендел получил красную карточку за нецензурный жест в адрес болельщиков «Факела». Бразилец показал средний палец, что не укрылось от внимания рефери.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что болельщики «Факела» позволили себе оскорбительные выкрики в сторону Вендела, содержавшие расистский контекст. Он также указал, что один из игроков «Факела» изображал на поле животное, поддерживая оскорбления.

РПЛ осудила инцидент. Пресс-служба лиги сообщила, что в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении фанатов.

«Факел» в свою очередь заявил, что накажет причастных в проявлении расизма, если их вина будет доказана. В клубе добавили, что сейчас не располагают материалами, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления в адрес Вендела или иных игроков петербургской команды, но готовы оказать активное содействие в разбирательстве.