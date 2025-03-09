Москва, 9 марта, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Командиры 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) насильно отправляли женщин специально созданного в его составе подразделения на штурм. Об этом 9 марта рассказала военнопленная Галина Казымова.

Ml1/Global Look Press

«К нам приехало в лагерь это подразделение. Обучение у меня проводил Карый, это мой инструктор. Были месяц и неделя этого обучения. Оно проходило в Харьковской области, в селе Надеждовка», — отметила военнопленная.

Казымова пояснила, что она на Украине во время отбывания наказания в колонии заключила контракт с ВСУ и стала штурмовиком в полку «Скала». При этом ей обещали, что она будет находиться в тылу.

«Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм. Вообще, ну, обманули. И у нас много очень девочек. Около ста человек. Ну, нас заставляют. Мы насильно, короче, нас отправили на штурм», — добавила военнопленная.

Женщина также рассказала, что командиры издевались над ней и другими военнослужащими, били их по рукам и ногам и, унижая, заставляли идти в бой.

Ранее, 8 марта, украинский военнопленный Александр Прогунов заявил, что украинское командование относится к военным как к мясу. Он рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата) насильно мобилизовали его на улице и отправили на фронт в Сумскую область. Пленный отметил, что во время наступления их подгоняли дронами.

Ранее также сообщалось, что за неделю с 1 по 7 марта 35 военнослужащих украинских формирований сдались в плен российской армии на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации.