Курск, 9 марта, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки на курском направлении потеряли свыше 350 человек. Об этом 9 марта сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей», — заявили в министерстве.

Российские военные уничтожили шесть орудий полевой артиллерии, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, израильскую радиолокационную станцию RADA, инженерную машину разграждения, а также 11 пунктов управления дронами и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий в Курской области украинская армия потеряла более 65 930 военных, 387 танков, 300 боевых машин пехоты, 264 бронетранспортера, 2163 боевые бронированные машины, 2370 автомобилей и другую технику.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта ВС России освободили от украинских формирований село Лебедевка в приграничных районах Курской области. Также войска нанесли удары по ряду бригад украинской армии у Агронома, Богдановки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, 2-го Княжьего, Косицы, Локни, Малой Локни, Махновки, Рубанщины, Суджи, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного и Южного.

6 марта президент России Владимир Путин заявил, что бойцы 810-й бригады Вооружённых сил РФ освобождают «кусок за куском» российской земли в Курской области. Он назвал это соединение легендарным и добавил, что бойцы находятся на очень важном участке курского направления.