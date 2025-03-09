Москва, 9 марта, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили за сутки от украинских формирований село Лебедевка в приграничных районах Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. Об этом 9 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что российские войска нанесли удары по ряду бригад украинской армии у Агронома, Богдановки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, 2-го Княжьего, Косицы, Локни, Малой Локни, Махновки, Рубанщины, Суджи, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного и Южного, а также отразили две попытки контратаки противника.

Кроме того, авиация и артиллерия армии России поразили скопления личного состава и технику противника у Бондаревки, 1-го Княжьего, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Мартыновки и Мирного, а также в районах Басовк, Беловод, Журавки, Мирополья, Новенького, Ободов, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 19 боевых бронированных машин, 29 автомобилей», — уточнили в Минобороны.

Кроме того, украинские формирований за это время лишились шести орудий полевой артиллерии, миномета, станции радиоэлектронной борьбы, израильской радиолокационной станции RADA, инженерной машины разграждения, а также 11 пунктов управления дронами и склада боеприпасов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, накануне российские военные освободили населенные пункты Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в курском приграничье. Также был уничтожен склад боеприпасов противника.

За неделю с 1 по 7 марта армия России освободила от украинских формирований четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечалось, что бойцы войсковой группировки «Центр» освободили село Андреевка, а также улучшили тактическое положение. Кроме того, группировки войск «Восток» освободили села Скудное и Привольное, а также поселок Бурлацкое.