Белгород, 9 марта, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки использовали больше 130 беспилотников для атак на Белгородскую область. Об этом 9 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Алексей Даничев/РИА Новости

Украинская армия ударила по 12 муниципалитетам области с помощью как минимум 46 боеприпасов и 131 дрона.

«В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка, Разумное, сёлам Красное, Красный Хутор, Солнцевка, Щетиновка, а также хутору Валковский выпущено 10 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки 11 беспилотников, из которых 4 сбиты системой ПВО. Повреждены 2 частных дома и автомобиль», — написал Гладков в Telegram-канале.

Из-за сброса взрывных устройств в селе Долгое повреждены частный дом, три надворные постройки, а также сгорел грузовой автомобиль. В селе Тишанка повреждены частный дом, надворная постройка и коммерческий объект. В Грайвороне после атаки беспилотников повреждения получили четыре транспортных средства и три частных дома.

Краснояружский район атаковали 10 дронов, дважды ВСУ обстреляли села из артиллерии. Повреждены четыре частных дома, одно транспортное средство и линия электропередачи, работу которой уже восстановили.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Над городом Шебекино средства ПВО сбили беспилотник. В результате падения осколков была повреждена кровля неэксплуатируемого здания. Помимо этого в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района при обстреле пострадали четыре жилых дома и один автомобиль. Также в населенном пункте была повреждена линия электропередачи.

3 марта в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника по движущемуся автомобилю пострадали два человека. Их госпитализировали в областную клиническую больницу для оказания необходимой помощи.