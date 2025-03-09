Москва, 9 марта, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Защита блогера Александры Митрошиной обратится к суду с просьбой избрать для подзащитной по уголовному делу об отмывании денег меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом 9 марта рассказал адвокат россиянки Михаил Мушаилов.

Телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве Александра Митрошина

«Мы будем просить суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — привело его слова «РИА Новости».

Следствие обратится в суд по делу Митрошиной 10 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта блогера задержали в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По данным следователей, Митрошина путем уклонения от уплаты налогов получила более 127 млн рублей, а затем для их легализации приобрела недвижимость в Москве. В пресс-службе столичного управления МВД РФ сообщили, что она скрывалась от органов следствия, и ее объявляли в розыск. После этого Митрошина была задержана в аэропорту Сочи.

8 марта Митрошину доставили в Москву для участия в следственных действиях по возбужденному в отношении нее уголовному делу. Позднее в управлении Следственного комитета РФ по Москве рассказали, что блогер в полном объеме признала вину в неуплате налогов.