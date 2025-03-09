Махачкала, 9 марта, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту пора приехать в Дагестан, чтобы узнать секрет непобедимости местных бойцов и посмотреть, как растут чемпионы. Такое заявление 9 марта сделал глава Дагестана Сергей Меликов.

Head of Dagestan Press Service/Global Look Press Сергей Меликов

«Уверен, руководство UFC давно гадает, в чем секрет непобедимости дагестанцев. Пора приехать и узнать все на месте. Возможно, Дане Уайту будет полезно посмотреть, как растут наши чемпионы, каким воздухом они дышат и какой едят хинкал», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава Дагестана также поздравил Магомеда Анкалаева, его команду и тренеров с победой в чемпионском бою, отметив, что теперь вопреки интригам и предвзятому отношению у региона два чемпионских пояса — в легком и полутяжелом весе.

«Магомед, спасибо за гордость, которую все мы испытали! Уверен, нас ждет еще больше громких побед», — добавил Меликов.

Как сообщало ИА Регнум, Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все заявленные пять раундов, и по его итогам все судьи со счетом 49:46, 48:47, 48:47 отдали победу россиянину. Таким образом, он стал пятым чемпионом UFC из России и первым в полутяжелом весе.

При этом Уайт выразил недовольство титульным поединком между Анкалаевым и Перейрой. Он рассказал, что «ожидал большего».