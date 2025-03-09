Москва, 9 марта, 2025, 11:46 — ИА Регнум. Более 680 тыс. иностранных граждан включили в реестр контролируемых лиц в России за нарушения. Об этом 9 марта сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Главная цель этого реестра — это ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан, то есть тех граждан, которые утратили законные основания пребывания в нашей стране. В этом реестре находятся 685 тыс. граждан», — сказал он в беседе с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.

Глава МВД подчеркнул, что создание реестра должно сподвигнуть приехавших работать в Россию иностранцев легализовать свой статус в стране.

«До 30 апреля они должны явиться в органы внутренних дел, легализовать свое пребывание, предоставить необходимые документы и только тогда они будут исключены из этого реестра», — подчеркнул Колокольцев.

С 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. Сведения в нем будут обновляться каждые четыре часа. Иностранцам из реестра будет запрещено покупать недвижимость, транспорт, управлять автомобилем, брать кредиты, официально жениться и разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения, оформлять новые банковские счета и тратить с существующих более 30 тыс. рублей ежемесячно, а также им ограничат перемещение по территории государства.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших законодательство. В частности, документ сокращает период временного пребывания в стране без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот период составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.