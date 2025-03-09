Лондон, 9 марта, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский является препятствием для завершения конфликта на Украине. Об этом 8 марта написала британская газета The Times со ссылкой на одного из министров Великобритании.

«Прошлой осенью британский министр описал мне Зеленского как «препятствие к миру», — говорится в публикации.

Уточняется, что такое мнение о главе киевского режима было высказано «для фона, а не цитатой», однако при этом оно часто встречается в европейских столицах.

«[Это] говорит о разрыве, образовавшемся между заявлениями на публике и личными мыслями о конфликте», — отметил автор материала.

Также один из британских чиновников заявил, что через несколько лет продолжения украинского конфликта Зеленский может принимать «неправильные решения».

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома прошла встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. В ходе нее Трамп указал на неминуемость мирных переговоров и добавил, что в противном случае США «умывают руки». В свою очередь Зеленский выступил против прекращения огня и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе нецензурную брань.

Глава Белого дома 3 марта заявил, что Зеленскому необходимо проявить большую признательность за оказываемую Украине американскую помощь. Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц рассказал о готовности американского президента вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины, для чего лидер киевского режима должен публично заявить о готовности подписать соглашение и том, что сожалеет о скандале, а также принять участие в мирных переговорах.