Лас-Вегас, США, 9 марта, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Бразильский профессиональный боец смешанных единоборств, экс-чемпион в среднем и полутяжёлом весе UFC Алекс Перейра заявил о недостаточной активности победившего его в титульном поединке на турнире UFC 313 россиянина Магомеда Анкалаева.

Louis Grasse/Global Look Press

«Я ожидал войны, каждый мой бой война. Прессинг Анкалаева? Да, у него это отлично получилось во втором раунде, когда он поймал меня хорошими ударами, но в остальные моменты, когда он прижимал меня к сетке, он особо ничего не сделал», — сказал журналистам Перейра после боя.

Спортсмен отметил, что заранее знал о стратегии соперника, предпочитающего прижимать оппонентов к клетке. По его словам, стиль не самый зрелищный, но из-за его действенности многие начинают использовать такие приемы.

Перейра назвал бой тяжелым, но не принесшим травм. Он планирует вернуться к тренировкам спустя пару дней.

Как сообщало ИА Регнум, Анкалаев победил Перейру в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все заявленные пять раундов, и по его итогам все судьи со счетом 49:46, 48:47, 48:47 отдали победу россиянину. Таким образом, он стал пятым чемпионом UFC из России и первым в полутяжелом весе.

При этом президент UFC Дана Уайт выразил недовольство титульным поединком между Анкалаевым и Перейрой. Он подчеркнул, что ожидал большего.