Москва, 9 марта, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Попытки затянуть конфликт на Украине опасны и неверны, миру не нужен бесконечный конфликт. Об этом 9 марта заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Алексей Куденко/РИА Новости

Ранее глава федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Бруно Каль заявил, что если конфликт на Украине завершится раньше 2029 года, то Россия якобы может оказаться угрозой для Европы.

«Сенсационная честность: глава германской разведки предупреждает, что мир на Украине раньше 2029 года может стать дополнительной угрозой для Европы. Эти затягивания конфликта в попытке ослабить Россию неверны и опасны. Миру нужен мир, а не бесконечный <конфликт>», — написал он в соцсети в Х.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которые стали провальными для Киева. Американский лидер потребовал согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия, после чего был выдворен из Белого дома.

3 марта Трамп заявил, что США хотят скорейшего завершения украинского конфликта, а не затягивания его на годы. Он отметил, что будет настаивать на прекращении боевых действий.

При этом европейские страны продолжают военную поддержку Украины и настроены на эскалацию конфликта. Так, 8 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу и руководство Евросоюза в попытках сорвать мирные переговоры. По словам Сийярто, подавляющее число стран в мире хотят урегулирования украинского кризиса, а большинство стран ЕС в то же время мешают этому и хотят, чтобы конфликт продолжался.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас пожаловалась на то, что Венгрия заблокировала новое решение по оказанию помощи Украине. По ее словам, в Брюсселе выдвинули инициативу о создании коалиции большинства, в которой одна страна на сможет помешать решению остальных государств.

Также 6 марта премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не откладывать начало милитаризации Европы. Он обвинил Россию в начале «гонки вооружений», призвал ЕС вступить в нее и победить.

После этого 7 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в сознательной эскалации конфликта на Украине. Она отметила, что ЕС из успешного экономического проекта превращается в милитаризированное объединение с навязчивой идеей нанести России стратегическое поражение.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Россия готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису, указал глава государства.