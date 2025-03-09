Екатеринбург, 9 марта, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Трасса Екатеринбург — Тюмень в районе поселка Тугулым в Свердловской области полностью перекрыта из-за произошедшей там автомобильной аварии. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

Иван Шилов ИА Регнум

«Внимание! На автодороге Р-351 269-й километр движение полностью перекрыто в связи с ДТП!» — говорится в сообщении.

В связи с этим водителям транспортных средств рекомендовали заранее планировать свой маршрут и сохранять внимание.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля в Красноярском крае из-за схода лавины перекрыли движение на участке автодороги «Курагино — Черемшанка» в Курагинском районе. Уточнялось, что инцидент произошел на 25-м км трассы.

Ранее, 24 декабря 2024 года, федеральную трассу Р-255 «Сибирь» перекрывали под Красноярском из-за аварии. На 961-м км автодороги в Рыбинском районе столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль «Тойота».