Москва, 9 марта, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Утром 9 марта в ионосфере Земли началась слабая магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС

Из данных на сайте лаборатории следует, что Земля вечером 8 марта попала в поток быстрого и плотного солнечного ветра из очередной корональной дыры на Солнце. В результате около 06:00 мск 9 марта уровень возмущений магнитосферы нашей планеты достиг 5 единиц, то есть слабой магнитной бури класса G1.

При этом к 12:00 мск прогнозируется окончание магнитной бури.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта ученые Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса М, продолжавшуюся в течение девяти минут. Отмечалось, что солнечная активность расценивается учеными как умеренная.

Ранее, 28 февраля, на Солнце произошел выброс крупнейшего с начала года облака плазмы. Он произошел на обратной к Земле стороне, а потому не представлял угрозы для планеты.

Солнечная активность также может приводить к магнитным бурям на Земле, каковую до этого последний раз зафиксировали 4 марта. Явление наблюдалось два дня.