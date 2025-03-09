Феодосия, Крым, 9 марта, 2025, 11:02 — ИА Регнум. В центре Феодосии машина скорой помощи провалилась в светомузыкальный фонтан. Об этом 9 марта сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

Телеграм-канал главы администрации города Феодосии Игоря Ткаченко

По его словам, причины, почему автомобиль оказался на пешеходной части, пока неизвестны.

«Сейчас все службы работают на месте происшествия. Пострадавших нет, машина будет освобождена из провала», — написал он в Telegram-канале.

Ткаченко добавил, что фонтан будет восстановлен.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года автомобиль скорой помощи ночью съехал в кювет и врезался в дерево, двигаясь по трассе Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово в Ленинградской области. Водитель машины погиб, двое фельдшеров пострадали.