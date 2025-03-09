Новосибирск, 9 марта, 2025, 10:58 — ИА Регнум. Генконсульство Мьянмы торжественно открылось в Новосибирске при участии премьер-министра республики Мин Аун Хлайна. Об этом 9 марта заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Сегодня в Новосибирске состоялось официальное открытие генерального консульства Республики Союз Мьянма. Это событие подтверждает высокий авторитет нашего города и открывает новые перспективы для сотрудничества с мьянманскими партнерами», — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что укрепление двухсторонних отношений между Россией и Мьянмой является значимым шагом в реализации международных проектов, культурном обмене и развитии сотрудничества в сфере экономики.

«Мы с мэром Мандалая (второго по величине города Мьянмы. — Прим. ред.) выразили взаимный интерес в установлении долгосрочных партнерских отношений и договорились разработать дорожную карту развития сотрудничества», — добавил Кудрявцев.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее делегация из Мьянмы во главе с премьер-министром прибыла с визитом в Самарскую область. Основной темой для обсуждения стало знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.

4 марта президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Хлайном и назвал хорошим потенциал для развития отношений между двумя государствами. За прошлый год товарооборот между Мьянмой и РФ вырос на 40%, добавил он.

Хлайн, в свою очередь, отметил, что благодаря усилиям Москвы мир движется по пути многополярности. Он назвал Россию дружественной страной и отметил, что, посещая ее в 11-й раз, чувствует себя как дома.