Лас-Вегас, США, 9 марта, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт 9 марта заявил, что недоволен титульным поединком между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой на UFC 313 в Лас-Вегасе.

IMAGO/Louis Grasse

«Не то, чего я ожидал. Я ожидал большего», — написал Уайт на своей странице в социальной сети Х.

Как сообщало ИА Регнум, Анкалаев победил Перейру в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все заявленные пять раундов, и по его итогам все судьи со счетом 49:46, 48:47, 48:47 отдали победу россиянину.

Таким образом Анкалаев стал пятым чемпионом UFC из России и первым в полутяжелом весе. До него звания чемпионов организации выигрывали Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и Ислам Махачев, до сих пор являющийся чемпионом UFC в легком весе.

Для Анкалаева эта победа стала 20-й в ММА при одном поражении, одной ничьей и одном бою, признанном несостоявшимся. Для Перейры это поражение стало третьим при 12 победах. Бразильский спортсмен завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в ноябре 2023 года и затем провел три успешные защиты своего титула.