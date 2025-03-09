Аргун, Чечня, 9 марта, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Следствие начало проверку после взрыва в магазине стройматериалов в городе Аргун Чеченской Республики. Об этом заявила пресс-служба СУ СКР по республике.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что в результате хлопка газовоздушной смеси в магазине пострадал один взрослый и двое несовершеннолетних. Следователи приступили к досудебной проверке обстоятельств инцидента.

«В результате происшествия пострадал продавец магазина и двое несовершеннолетних мальчиков 16 и 11 лет, которые были в магазине в качестве покупателей. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении, опубликованном 8 марта в Telegram-канале.

В ведомстве также уточнили, что предварительной причиной произошедшего могла стать утечка газа из трубы, подсоединенной к котлу.

Как передавало ИА Регнум, взрыв произошел 8 марта. Отмечалось, что в результате хлопка в магазине стройматериалов, расположенном на улице Дудаева, последующего возгорания не произошло, разрушений также не было.

Ранее СМИ также сообщили о четырех пострадавших, среди которых был один ребенок.