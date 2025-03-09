Москва, 9 марта, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравления советской и российской актрисе театра и кино, певице, народной артистке РСФСР Ларисе Голубкиной в связи с ее юбилеем.

Евгений Одиноков/РИА Новости Лариса Голубкина

«Вы в полной мере реализовали свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене родного для Вас Центрального академического театра Российской Армии», — говорится в опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что миллионы ценителей искусства в России восхищаются самобытным и щедрым талантом, неподражаемым артистизмом и обаянием, а также прекрасными вокальными данными народной артистки РСФСР.

Президент РФ также пожелал Голубкиной здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве и в 1959 году окончила Московское музыкальное педагогическое училище, после чего поступила на отделение музыкальной комедии в ГИТИС. В это время начала сниматься в кино, дебютом в котором стала главная роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Она также известна по исполнению ролей в таких фильмах, как «Дайте жалобную книгу» (1965), «Сказке о царе Салтане» (1968), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), киноэпопее «Освобождение» (1968–1972) и др.