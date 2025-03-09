Донецк, 9 марта, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Бои начались за село Днепроэнергия на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 марта сообщили в российских силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Начались бои за Днепроэнергию на южнодонецком направлении», — сказал собеседник ТАСС.

Источник отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) спешно оборудуют линию обороны за границами населенного пункта.

Ранее сообщалось, что подразделения российской армии в период с 1 по 7 марта освободили от ВСУ четыре населенных пункта в ДНР. Бойцы войсковой группировки «Центр» взяли под контроль село Андреевка, а также улучшили тактическое положение. Отряды группировки войск «Восток» освободили села Скудное и Привольное, а также поселок Бурлацкое.

Как передавало ИА Регнум, ВС РФ за неделю с 22 по 28 февраля освободили восемь населенных пунктов. Под контроль были взяты Новолюбовка в Луганской Народной Республике, Тополи в Харьковской области, Улаклы и Новоандреевка в ДНР.