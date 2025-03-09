Индиан-Уэллс, США, 9 марта, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина переиграла Софью Кенин из США в матче второго круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

IMAGO/NOUSHAD/Global Look Press Дарья Касаткина

Россиянка победила американку в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 24 минуты. За это время Касаткина, являющаяся 12-й ракеткой мира, подала навылет девять раз, семь раз ошиблась при подаче и смогла реализовать пять из 14 брейк-пойнтов. Ее оппонентка, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из 11 возможных брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Касаткина встретится еще с одной россиянкой Людмилой Самсоновой, которая ранее одолела американку Кэти Макнелли.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля первая ракетка России Даниил Медведев не смог завершить матч четвертьфинала на турнире в Дохе с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом из-за болезни. После проигранного первого сета россиянин отказался от продолжения матча.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 14 февраля объявило о дисквалификации первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил. Отмечалось, что трехмесячный срок дисквалификация продлится до 4 мая.