Санкт-Петербург, 9 марта, 2025, 10:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге под лед провалились четыре школьника. Об этом 8 марта сообщил канал 78.ru.

Кадр из видео

Подростки рискнули выйти на лед Финского залива в районе «Газпром Арены». Тонкая корка стала трескаться, и трое оказались в ледяной воде.

Четвертый ребенок сначала пытался помочь товарищам. Он смог достать двоих и аккуратно отправился по льду к третьему, провалившемуся чуть поодаль, но в итоге покрытие не выдержало его веса, и мальчик сам оказался в воде.

В результате дети несколько раз вылезали из полыньи и вновь проваливались. По данным телеканала, подростков спасло то, что они разгуливали недалеко от берега. Школьники все же смогли выбраться самостоятельно и покинуть залив до прибытия экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в московских Химках школьница погибла после того, как провалилась под лед в городском парке. На водоеме она оказалась вместе с подругой. На помощь им поспешили двое мужчин, которые достали из воды одну школьницу. Тело второй девочки спустя почти час нашли прибывшие на место спасатели.