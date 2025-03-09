Вашингтон, 9 марта, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Без спутниковой системы Starlink Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать фронт. Об этом 9 марта заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу», — написал американец в соцсети Х.

В публикации он также добавил, что Украина неизбежно проиграет в вооруженном конфликте против России, и призвал к скорейшему миру.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Вашингтоне разразился скандал между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Последний в присутствии журналистов устроил агрессивную перепалку в Овальном кабинете, отказался от подписания сделки по разработке полезных ископаемых на территории Украины и выступил против перемирия с РФ.

22 февраля Трамп пригрозил, что если Украина не подпишет сделку по полезным ископаемым в качестве компенсации за помощь США, то киевский режим ждут «проблемы». Агентство Reuters отреагировало на это, предположив, что на Украине могут отключить Starlink. Позднее Маск опроверг заявления о планах Вашингтона отключить Starlink для ВСУ.

4 марта около 4:30 мск военная помощь Украине от США прекратилась, такая же мера коснулась передачи разведданных ВСУ. Военный эксперт Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум уточнил, что такой шаг Вашингтона может говорить о том, что Москву услышали. Тем не менее, он выразил скептицизм по поводу отключения Маском Starlink на Украине.