Берлин, 9 марта, 2025, 10:40 — ИА Регнум. В ФРГ блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) провели предварительные консультации, необходимые для начала переговоров о формировании коалиции. Об этом заявил лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Markus Schreiber/AP/TASS Пресс-конференция лидеров ХДС/ХСС и СДПГ в Берлине

«Я могу сообщить вам, что почти час назад мы завершили консультации между ХДС, ХСС и СДПГ. Мы достигли согласия по целому ряду вопросов фактического характера. Мы составили совместный документ, это основа для коалиционных переговоров, которые мы при определенных условиях начнем на следующей неделе», — сказал Мерц на пресс-конференции вместе с главой ХСС Маркусом Зедером и лидерами СДПГ.

Уточняется, что политические блоки пришли к согласию по трем основным сферам: миграционной, финансовой и экономической. Лидер христианских демократов подчеркнул, что консерваторы и социал-демократы пришли к консенсусу по такому пункту, как усиление контроля на границах ФРГ, чтобы не допустить нелегальной миграции. Для этого федеральной полиции, отвечающей за охрану границы, дадут дополнительные полномочия.

Мерц добавил, что 10 марта он официально порекомендует своей партии и фракции в бундестаге приступить к коалиционным переговорам с СДПГ. При этом глава Социал-демократической партии Ларс Клингбайль тоже заявил о своем намерении выступить с соответствующим предложением в своем блоке.

Отмечается, что для старта коалиционных переговоров необходимо одобрение обеих сторон. Обе партии намерены сформировать коалицию к Пасхе, которая в этом году выпала на 20 апреля.

Досрочные выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Первое место занял блок ХДС/ХСС, набравший 26,8%. Партия «Альтернатива для Германии» расположилась на втором месте, получив 20,8% голосов. Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца находится на третьем месте, за нее отдали голоса 16,4% избирателей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мерц, комментируя победу ХДС/ХСС на выборах, заявил, что нужно как можно скорее сформировать дееспособное правительство, и отметил, что это будет «непросто». Он планирует сформировать новое правительство к 20 апреля. В свою очередь Шольц признал поражение и поздравил Мерца с победой.

24 февраля Мерц заявил, что его приоритетом станет достижение независимости Германии от США. Заявления представителей Вашингтона показывают их безразличие к будущему Украины, отметил также кандидат на пост канцлера. При этом он подчеркнул, что не рассматривает вариант отправки немецких войск на Украину.