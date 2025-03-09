Лас-Вегас, США, 9 марта, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Обнародованы судейские карточки поединка россиянина Магомеда Анкалаева и бразильца Алекса Перейры, судьи единогласно отдали Магомеду второй, третий и четвертый раунды. Соответствующую информацию 9 марта опубликовала пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

John Locher/AP/TASS Алекс Перейра и Магомед Анкалаев

Судьи Майк Белл и Дерек Клири засчитали в пользу Анкалаева три раунда, а Сол Д`Амато отдал россиянину четыре последних раунда.

Как сообщало ИА Регнум, Анкалаев победил Перейру в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все заявленные пять раундов, и по его итогам все судьи со счетом 49:46, 48:47, 48:47 отдали победу россиянину.

Таким образом Анкалаев стал пятым чемпионом UFC из России и первым в полутяжелом весе. До него звания чемпионов организации выигрывали Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и Ислам Махачев, до сих пор являющийся чемпионом UFC в легком весе.

Для 32-летнего Анкалаева эта победа стала 20-й в ММА при одном поражении, одной ничьей и одном бою, признанном несостоявшимся. Для 37-летнего Перейры это поражение стало третьим при 12 победах. Бразильский спортсмен завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в ноябре 2023 года и затем провел три успешные защиты своего титула.