Киев, 9 марта, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Украинский конфликт необходимо немедленно закончить на «максимально справедливых условиях». Такое мнение 9 марта высказала лидер оппозиционной украинской партии «Батькiвщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

JOSE SENA GOULAO/EPA/ТАСС Юлия Тимошенко

Таким образом украинский политик прокомментировала заявление главы разведки ФРГ Бруно Каля о том, что Россия быстрее окажется угрозой для Европы, если конфликт на Украине закончится до 2029–2030 года.

Лидер «Батькiвщины» назвала эти заявления сенсационными и первым официальным подтверждением того, во что Украине «так не хотелось верить».

«Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за «обессиление» России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать настолько официально и открыто», — написала она в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Тимошенко уточнила, что такое заявление «многое объясняет» и потребовала от Верховной рады отреагировать на него. Она пообещала, что «Батькiвщина» выступит с соответствующей инициативой.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор 28 февраля заявил, что украинские формирования потеряли в зоне спецоперации не менее 1,2 млн бойцов. Он назвал эти потери катастрофическими и призвал киевский режим скорее подписать мирное соглашение.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 7 марта отметил, что безопасность в Европе нельзя обеспечить без учета позиции России, которой также надо участвовать в дискуссиях со странами Евросоюза на эту тему. Он добавил, что без России создание новой архитектуры безопасности в Европе не получится.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсолютным бредом утверждения о якобы готовящихся планах нападения России на Европу. Он пояснил, что антироссийская истерия раздувается политиками Запада для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений.