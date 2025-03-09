Гамбург, Германия, 9 марта, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Воздушная гавань Гамбурга отменила 9 марта все рейсы на прилет и вылет из-за организованной профсоюзом Ver. di забастовки. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Marcus Brandt/Global Look Press

Утверждается, что указанный профсоюз 9 марта без предупреждения призвал службы гамбургской воздушной гавани к немедленной забастовке.

«По этой причине аэропорт закрыт, и в течение всего дня не будет ни вылетов, ни прилетов», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии с 27 января прошла шестидневная забастовка профсоюзов с требованиями улучшения условий труда и повышения зарплат, которые работодатели отвергли как нереалистичные. В ней принимали участие профсоюзы работников автомобильного и транспортного сектора (в том числе портов), машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей, сферы услуг (включая рестораны), химической промышленности и других, а также пилоты авиакомпании Finnair.

Ранее, 12 января, в Брюсселе состоялась всеобщая забастовка против сокращения пенсий и социальных выплат на 3 млрд евро. В ней участвовали учителя, работники общественного транспорта, железных дорог и аэропортов, включая сотрудников служб безопасности и грузчиков, а также работники тюрем и коммунальных служб, почтальоны и пожарные.