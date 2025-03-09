Вашингтон, 9 марта, 2025, 09:53 — ИА Регнум. Введение санкций в отношении наиболее крупных украинских олигархов может оказаться ключом к решению конфликта на Украине, такое мнение 9 марта высказал американский бизнесмен и мультимиллиардер, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.

Lev Radin/Global Look Press

По словам Маска, конфликт на Украине «немедленно» завершится, когда будут наложены санкционные меры на 10 самых крупных украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако.

«Вот ключ к разгадке», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. На ней американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров и добавил, что в противном случае США «умывают руки». В свою очередь Зеленский выступил против прекращения огня и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе даже нецензурную брань.

Американский лидер 3 марта отметил, что глава киевского режима должен проявить большую признательность за оказываемую Украине со стороны США поддержку. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц указал на готовность Трампа вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины, для чего Зеленский должен публично заявить о готовности подписать соглашение и о том, что сожалеет о скандале, а также участвовать в мирных переговорах.

Позднее, 4 марта США приостановили военную помощь Украине. После этого лидер киевского режима написал пост в соцсети X, в котором заверил, что готов к переговорам, которые привели бы к долгосрочному миру.