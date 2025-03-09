Маск предложил ввести санкции против украинских олигархов
Маск: конфликт закончится, если ввести санкции против украинских олигархов
Вашингтон, 9 марта, 2025, 09:53 — ИА Регнум. Введение санкций в отношении наиболее крупных украинских олигархов может оказаться ключом к решению конфликта на Украине, такое мнение 9 марта высказал американский бизнесмен и мультимиллиардер, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.
По словам Маска, конфликт на Украине «немедленно» завершится, когда будут наложены санкционные меры на 10 самых крупных украинских олигархов, особенно владеющих особняками в Монако.
«Вот ключ к разгадке», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).
Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. На ней американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров и добавил, что в противном случае США «умывают руки». В свою очередь Зеленский выступил против прекращения огня и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе даже нецензурную брань.
Американский лидер 3 марта отметил, что глава киевского режима должен проявить большую признательность за оказываемую Украине со стороны США поддержку. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц указал на готовность Трампа вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины, для чего Зеленский должен публично заявить о готовности подписать соглашение и о том, что сожалеет о скандале, а также участвовать в мирных переговорах.
Позднее, 4 марта США приостановили военную помощь Украине. После этого лидер киевского режима написал пост в соцсети X, в котором заверил, что готов к переговорам, которые привели бы к долгосрочному миру.