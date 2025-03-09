Чебоксары, 9 марта, 2025, 09:56 — ИА Регнум. На территории предприятия в Чебоксарах обнаружен беспилотник. Об этом 9 марта сообщил губернатор Чувашии Олег Николаев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня утром на территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата», — сообщил Николаев.

Он подчеркнул, что никто не пострадал. Специалисты экстренных служб ведут работу на месте ЧП. Объект нефтебазы находится на реконструкции, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов над восемью регионами России.

В конце января при уничтожении нескольких украинских дронов в Воронежской области один из них упал на территорию нефтебазы. В результате произошло возгорание. По данным руководства региона, люди не пострадали.