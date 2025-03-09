Париж, 9 марта, 2025, 09:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский через офшоры за 1,1 млрд евро купил крупнейший во Франции частный инвестиционный банк Milleis Banques. Об этом сообщило издание Pravda France со ссылкой на французских журналистов.

Sameer Al-Doumy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уточняется, что в этой сделке поучаствовала компания Multicapital Corp., до этого фигурировавшая в материалах Pandora Papers Maltex.

Помимо этого со сделкой также связана инвестиционная компания Rothschild & Co, что может свидетельствовать о связи с ранее работавшим в ней президентом Франции Эммануэлем Макроном, говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, украинская журналистка Диана Панченко 10 января заявила, что Зеленский стал богаче американского предпринимателя и мультимиллиардера Илона Маска. По ее словам, команда лидера киевского режима превратила Украину в мировой центр мошенничеств, только за 2024 год заработав на этом 12 млрд долларов, а с начала спецоперации — более 60 млрд долларов.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский 6 января рассказал, что Зеленский обогатился за счет пандемии коронавируса, правительственной программы «Большая стройка» и украинского конфликта. Он уточнил, что «с точки зрения реального кеша» лидер киевского режима сейчас богаче экс-президента США Джо Байдена, американского миллиардера Уоррена Баффетта и Илона Маска вместе взятых.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее в этот же день отметила, что Зеленский признал свои коррупционные связи с англосаксами. Дипломат добавила, что трехчасовое интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману говорит о том, что глава киевского режима уже «совсем ничего не соображает».