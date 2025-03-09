Лас-Вегас, США, 9 марта, 2025, 09:24 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев победил представителя Бразилии Алекса Перейру в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе.

IMAGO/Louis Grasse/Global Look Press Магомед Анкалаев

Поединок продлился все заявленные пять раундов и по его итогам все судьи со счетом 49:46, 48:47, 48:47 отдали победу россиянину.

Таким образом Анкалаев стал пятым чемпионом UFC из России и первым в полутяжелом весе. До него звания чемпионов организации выигрывали Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и Ислам Махачев, до сих пор являющийся чемпионом UFC в легком весе.

Для 32-летнего Анкалаева эта победа стала 20-й в ММА при одном поражении, одной ничьей и одном бою, признанном несостоявшимся. Для 37-летнего Перейры это поражение стало третьим при 12 победах. Бразильский спортсмен завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе в ноябре 2023 года и затем провел три успешные защиты своего титула.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 марта армянский боец ММА Армен Петросян досрочно проиграл бразильцу Бруно Феррейре в бою в среднем весе на турнире UFC 313 в Лас‑Вегасе. Бразильский боец провел во втором раунде своему оппоненту удушающий прием, чем вынудил соперника сдаться.

Боец ММА из США Генри Сехудо проиграл спортсмены из Китая Сонгу Ядонгу в главном поединке турнира UFC Fight Night 252 в Сиэтле. В третьем раунде китаец ткнул в глаз своему сопернику, из-за чего американец в итоге отказался от дальнейшего участия в поединке.

Ранее, 9 февраля спортсмен из ЮАР Дрикус дю Плесси победил американца Шона Стрикленда на турнире UFC 312 в Сиднее. Таким образом он удачно защитил свой титул чемпиона организации в среднем весе.