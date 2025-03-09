Братислава, 9 марта, 2025, 09:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский проиграет президентские выборы, если они состоятся на Украине. Об этом 9 марта заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

По мнению словацкого депутата, Зеленский сам не верит в победу на гипотетических выборах, именно поэтому он добивается продолжения боевых действий на Украине.

«У него нет поддержки [на Украине]. И [президент США] Дональд Трамп очень верно сказал, что он диктатор. У него нет легитимности, у него нет мандата. Согласно конституции Украины, он должен уйти», — подчеркнул Блага.

Зеленский не может прикрываться военным положением бесконечно, отметил депутат. Он обратил внимание на то, что Брюссель игнорирует тот факт, что на Украине не проводят выборы, тогда как вокруг выборов в Грузии было много разговоров.

«Я думаю, что это просто вопрос времени, и Зеленский уйдет. Зеленский как политик мертв, он закончился… Он не может победить на выборах, если выборы состоятся», — процитировало Благу «РИА Новости».

Словацкий представитель отметил, что Зеленский бросает в тюрьмы коммунистических политиков и вообще всех несогласных. Он поддерживает неонацистский батальон, напомнил политик.

Как сообщало ИА Регнум, полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая прошлого года. Глава киевского режима отменил выборы, прикрываясь военным положением. Он утверждает, что якобы украинцы сами против выборов. Между тем рейтинг Зеленского на Украине крайне низкий.

Трамп 18 февраля поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине, заявив, что уровень поддержки населения у Зеленского составляет около 4%. Также он назвал Зеленского диктатором, который отказывается проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима умело играл на слабостях бывшего президента США Джо Байдена.