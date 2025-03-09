Париж, 9 марта, 2025, 09:12 — ИА Регнум. Левая партия «Непокоренная Франция» (LFI) внесла во французский парламент законопроект, предлагающий «положить конец супружеским обязанностям во французском законодательстве». Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Global Look Press

Депутат от LFI и автор этой инициативы Сара Легре отметила, что сейчас в законе существует формулировка «супруги обязуются к совместной жизни», которую чаще всего интерпретируют как обязанность по исполнению супружеского долга.

«Цель законопроекта — гарантировать, что подобное ошибочное толкование гражданского кодекса никогда больше не будет иметь место в делах о разводе», — заявила она.

Французский депутат также назвала существование супружеского долга архаизмом в современном западном мире.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа фракция LFI инициировала процедуру по отрешению президента Франции Эммануэля Макрона от власти. Позднее стало известно, что больше половины французов поддерживают отставку президента республики.

Поводом для импичмента стал отказ президента Франции назначить премьер-министром Люси Касте, победившую на июльских выборах, который не имеет прецедентов в истории Франции.