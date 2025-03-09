Москва, 9 марта, 2025, 08:58 — ИА Регнум. Блогер Александра Митрошина, по предварительным данным, с целью легализации денежных средств приобрела нежилую недвижимость в центре Москвы. Об этом 9 марта сообщили в правоохранительных органах.

Соцсети Александра Митрошина

«По предварительной информации, Митрошина легализовала деньги через покупку нежилой недвижимости в центре Москвы», — привело слова представителя правоохранителей «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Митрошина была задержана в Краснодарском крае в рамках уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По информации следствия, блогер с помощью уклонения от налогов получила свыше 127 млн рублей и для легализации этих средств купила недвижимость в Москве. В пресс-службе столичного управления МВД РФ пояснили, что Митрошина скрывалась от органов следствия, и ее объявляли в розыск, а затем задержали в аэропорту Сочи.

Позднее, 8 марта, блогера доставили в Москву для участия в следственных действиях по возбужденному против нее уголовному делу. Затем в управлении Следственного комитета РФ по Москве сообщили, что блогер в полном объеме признала вину в неуплате налогов.