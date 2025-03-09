Лас-Вегас, США, 9 марта, 2025, 08:48 — ИА Регнум. Армянский боец смешанного стиля (ММА) Армен Петросян досрочно проиграл представителю Бразилии Бруно Феррейре в поединке в среднем весе (до 84 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 313 в Лас‑Вегасе.

Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Армен Петросян и Бруно Феррейре

Во втором раунде бразилец провел своему оппоненту удачный удушающим прием, чем вынудил Петросяна капитулировать.

Это поражение стало пятым и третьим подряд для 34-летнего армянского бойца при девяти победах. Для 32-летнего Феррейры эта победа является 13-й в ММА при двух проигранных поединках.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля американский боец ММА Генри Сехудо проиграл китайцу Сонгу Ядонгу в главном поединке турнира UFC Fight Night 252 в Сиэтле. В третьем раунде Ядонг ткнул в глаз своему сопернику, из-за чего американец в итоге отказался от дальнейшего участия в поединке.

Ранее, 9 февраля боец ММА из ЮАР Дрикус дю Плесси победил американца Шона Стрикленда на турнире UFC 312 в Сиднее. Этим он удачно защитил свой титул чемпиона организации в среднем весе.