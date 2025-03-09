Белгород, 9 марта, 2025, 08:51 — ИА Регнум. В ночь на 8 марта российские силы противовоздушной обороны сбили 88 украинских беспилотников над восемью регионами РФ. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В период с 20:00 мск 8 марта до 07:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве.

Из них 52 дрона сбиты над Белгородской области. Над территорией Липецкой области уничтожено 13 украинских БПЛА, над Ростовской областью — девять, над Воронежской — восемь. Еще три беспилотника сбиты над Астраханской области и по одному — над Рязанской областью, Кубанью и Курской областью.

Как сообщало ИА Регнум, власти Белгородской, Ростовской, Воронежской, Рязанской области проинформировали ночью 9 марта об атаках украинских дронов. В аэропорту Владикавказа из-за опасности атаки БПЛА вводили план «Ковер».