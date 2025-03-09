Потсдам, Германия, 9 марта, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Из-за глобального потепления и таяния полярных льдов существует риск наступления мегацунами, при которых высота волн может достигать 150 метров. Об этом сообщает New Atlas.

JAVIER ETXEZARRETA/EPA/ТАСС

Как полагают ученые Потсдамского университета, такие волны будут передвигаться с большой скоростью, обрушивая всё вокруг. Их может вызвать обвал больших кусков льда и горных пород в океан.

По мнению сотрудников университета, именно таяние ледников вызвало в 2023 году цунами, накрывшее остров Дикси на восточном побережье Гренландии.

Как сообщало ИА Регнум, в недрах Антарктиды ученые обнаружили выбросы метана протяженностью до 700 м и шириной до 70 м. Метан накопился в морских недрах порядка 20 тыс. лет назад в результате разложения органических веществ. По мнению геологов, в Антарктиде есть 24 гигатонны углерода, накопленного в гидратах метана. Вероятно, газ прорывается из недр Земли вдоль разломов. Нестабильность морских отложений может привести к гигантским оползням на континентальном склоне и стать причиной цунами.