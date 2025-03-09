Денвер, США, 9 марта, 2025, 08:38 — ИА Регнум. Нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон отличился двумя забитыми шайбами в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (ХЛ) с командой «Торонто Мэйпл Лифс».

Игра состоялась на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась победой хозяев с крупным счетом 7:4.

После двух шайб во встрече в активе 29-летнего канадского хоккеиста стало 100 (27 шайб + 73 результативные передачи) очков в 64 матчах НХЛ, и он первым из игроков лиги в нынешнем сезоне преодолел отметку в 100 очков. Второе место у нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, в активе которого 94 (46 шайб + 48 голевых пасов) очка.

В двух предыдущих сезонах Маккиннон также набирал по 100 и более очков. В сезоне-2023/24 на его счету было 140 (51 гол + 89 результативных передач) очков в 82 матчах, в сезоне-2022/23 он набрал 111 (42 шайбы + 69 голевых пасов) очков в 71 встрече.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в НХЛ обновили дату, когда российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги. Отмечалось, что российский хоккеист сможет превзойти достижение канадца 11 апреля в домашнем матче с командой «Каролина Харрикейнз».

Днем ранее Овечкин и другие хоккеисты его команды эмоционально отреагировали на забитую россиянином 885-ю шайбу во время игры против «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий после этого выкрикнул по-русски «Да!», а остальные хоккеисты «Кэпиталз» кинулись его обнимать и кричать, что стали частью истории.