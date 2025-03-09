Цхинвал, 9 марта, 2025, 08:12 — ИА Регнум. Власти Южной Осетии в течение скорого времени могут повысить возраст выхода граждан на пенсию. Об этом 9 марта заявил министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев.

Наталья Айриян/Sputnik/РИА Новости

«Рано или поздно нам надо будет повышать пенсионный возраст. <…> Многие граждане в возрасте 55 и 60 лет хотят и стремятся продолжать работать. Поэтому, с одной стороны, почему бы не предоставить им такую возможность?» — привел его слова Sputnik Южная Осетия.

Гаглоев добавил, что, по его мнению, также повышение пенсионного возраста положительно отразится на бюджетах социального фонда Южной Осетии, в результате чего должны вырасти размеры выплат.

На данный момент женщины в республике выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта сенатор Ольга Епифанова заявила, что представителям льготных категорий и отсрочившим выход на пенсию россиянам в 2025 году могут назначить пенсию. Она уточнила, что из-за проведенной в 2018 году в РФ пенсионной реформы россияне в 2025 году не смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях.

Ранее Епифанова сообщила, что с 2026 года россияне получат возможность выходить на пенсию в беззаявительном порядке. Она добавила, что решение о назначении пенсии будет приниматься за месяц до наступления пенсионного возраста.